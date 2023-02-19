Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Самоубийство в торговом центре во Франции вызвало массовую панику

Автор:  
Арнур Рахимбеков
19 Февраля 2023, 16:32
Самоубийство в торговом центре во Франции вызвало массовую панику

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу днем в торговом центре «Четыре сезона» (Quatre Temps) в пригороде Парижа полиция была вынуждена эвакуировать посетителей после инцидента с самоубийством, который вызвал панику среди людей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

События развивались в крупном деловом районе Франции Ла-Дефанс, расположенном в 3 км к западу от городской черты Парижа .

В социальных сетях в субботу днем появилось несколько любительских видеороликов, в которых были показаны сцены паники внутри торгового центра. Посетители стремительно покидали помещение.

По первичным сведениям, некий мужчина выбросился с верхних этажей торгового центра, его падение вызвало сильный шум и панику, которые другие люди восприняли как возможный взрыв.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что в Ла-Дефанс проводится полицейская операция. «Я попросил префекта полиции выехать на место происшествия» - сообщил он через соцсети.

К вечеру ситуация в указанном пригороде стабилизировалась.


Кадр из видео
Франция   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению