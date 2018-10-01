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Самоубийство совершил военнослужащий в Актау

10 Октября 2018 20:10 106
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Самоубийство совершил военнослужащий в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актау совершил самоубийство военнослужащий. Об этом сообщается в официальном комментарии на сайте Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Актау Мангистауской области военнослужащий одной из воинских частей старшина 2-й статьи Ерназаров Н.К. совершил суицид. Возбуждено уголовное дело. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-следственного управления МВД РК, военной прокуратуры и военной полиции. Обстоятельства суицида выясняются. По предварительным данным, причины суицида не связаны с прохождением воинской службы. Дополнительная информация будет доступна после завершения следственных мероприятий», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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