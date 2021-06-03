Самоубийство совершил глава отдела образования в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Руководитель отдела образования Мендыкаринского района Костанайской области Калыбек Жугинисов покончил жизнь самоубийством. Факт прокомментировали в областном управлении образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о том, что К. Жугинисов 2 июня покончил жизнь самоубийством, местные СМИ начали давать сегодня. На сообщения сразу отреагировало областное ведомство.

«К глубокому сожалению, подтверждаем информацию, что руководитель отдела образования Мендыкаринского района Калыбек Байжанович Жугинисов покончил жизнь самоубийством. Подробности трагедии управлению образования неизвестны, - сообщили в облуправлении. — Калыбек Байжанович пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Был профессионалом своего дела, ответственным сотрудником. Коллектив управления образования скорбит и приносит соболезнование родным и близким».

В местных СМИ также сообщалось о том, что причиной самоубийства могло стать досудебное расследование по подозрению в коррупции в отношении погибшего.

«Официальной информации от правоохранительных органов управлению образования о досудебном расследовании по подозрении в коррупции в отношении Калыбека Байжановича не поступало», - дополнили в областном управлении образования.