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    04:04, 27 Май 2021 | GMT +6

    Самоубийство совершил 21-летний павлодарец

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 21-летний житель совершил суицид. Он выпрыгнул с балкона на одиннадцатом этаже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 мая в 18:10 во дворе дома по улице Сатпаева, 245, обнаружен труп 21-летнего павлодарца, который покончил жизнь самоубийством», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Мужчина выпрыгнул с общего балкона на одиннадцатом этаже. Ранее он уже совершал попытки суицида, добавили стражи порядка.
    «Состоял на учёте в ОПНД. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка, назначена экспертиза», - отметили в пресс-службе ДП региона.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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