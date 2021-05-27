Самоубийство совершил 21-летний павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 21-летний житель совершил суицид. Он выпрыгнул с балкона на одиннадцатом этаже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«25 мая в 18:10 во дворе дома по улице Сатпаева, 245, обнаружен труп 21-летнего павлодарца, который покончил жизнь самоубийством», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчина выпрыгнул с общего балкона на одиннадцатом этаже. Ранее он уже совершал попытки суицида, добавили стражи порядка.

«Состоял на учёте в ОПНД. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка, назначена экспертиза», - отметили в пресс-службе ДП региона.