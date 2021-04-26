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    09:54, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Самосвал сбил коров в Алматинской области, погиб пассажир

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в социальной сети.

    Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, ДТП произошло минувшим вечером в Талгарском районе.

    «Водитель самосвала «HYUNDAI HD270», двигаясь по автодороге «Акбулак-Талгар» в западном направлении, допустил наезд на трёх коров. В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончался 33-летний пассажир самосвала»,- проинформировали в ведомстве.

    Животные также не уцелели.

    По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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