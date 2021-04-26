09:54, 26 Апрель 2021 | GMT +6
Самосвал сбил коров в Алматинской области, погиб пассажир
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с места аварии появилось в социальной сети.
Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, ДТП произошло минувшим вечером в Талгарском районе.
«Водитель самосвала «HYUNDAI HD270», двигаясь по автодороге «Акбулак-Талгар» в западном направлении, допустил наезд на трёх коров. В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончался 33-летний пассажир самосвала»,- проинформировали в ведомстве.
Животные также не уцелели.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.