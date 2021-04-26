Самосвал сбил коров в Алматинской области, погиб пассажир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии появилось в социальной сети.

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, ДТП произошло минувшим вечером в Талгарском районе.

«Водитель самосвала «HYUNDAI HD270», двигаясь по автодороге «Акбулак-Талгар» в западном направлении, допустил наезд на трёх коров. В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончался 33-летний пассажир самосвала»,- проинформировали в ведомстве.

Животные также не уцелели.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.



