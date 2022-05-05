5 Мая 2022 11:09

Самостоятельно выбирать фото на документы смогут казахстанцы в ЦОНах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первые специальные терминалы документирования появятся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверений личности и паспортов. Поэтому совместно с Министерством внутренних дел мы работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграции. Решается вопрос подписания совместного приказа. В ближайшее время мы запустим данные терминалы по городу Нур-Султану», - сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, за прошлый год новые паспорта и удостоверения личности через центры обслуживания населения получили более 2,4 млн казахстанцев. Услуга частично автоматизирована, ее предоставляют сотрудники миграционной полиции.

В общем снижается количество граждан, обращающихся в ЦОНы. По итогам первого квартала этого года наблюдается 10%-ое снижение услуг в ЦОНах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.