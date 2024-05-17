Самоотверженная игра сборной Казахстана Швецию не остановила

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею с шайбой очередной матч в рамках группового этапа сыграла отечественная дружина. В поединке против шведов наши хоккеисты не сумели сотворить сенсацию, сыграв со счетом 1:3, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на территориальное и игровое преимущество, сборная Швеции смогла распечатать ворота Никиты Бояркина лишь к середине периода усилиями своего форварда Магнуса Йоханссона.

Во втором отрезке встречи Казахстан имея численное преимущество, пошел в атаку, однако в ходе контратаки пропустили вторую шайбу в этом противостоянии. Автором гола стал Линус Йоханссон.

Перед заключительным периодом счет был 0-2 не в нашу пользу.

К тому же, в аккурат с началом третьего периода шведы забросили еще одну шайбу. Игрок «Сан-Хосе» из НХЛ Фабиан Зеттерлунд довел счет до крупного — 3-0. Красивая комбинация лидеров национальной сборной Казахстана Евгения Рымарева, Романа Старченко и Алихана Бекетаева завершилась красивым результативным броском последнего, что позволило распечатать ворота скандинавов. До окончания встречи счет на табло так и остался гореть 3:1.

После этой игры у нашей команды одна победа (Франция 3:1) и три поражения (Словакия 2:6, Латвия 0:2 и Швеция 1:3), у шведов соответственно четыре победы (США 5:2, Польша 5:1, Германия 6:1 и Казахстан 3:1). Швеция является единственной командой на этом чемпионате мира, выигравшей все свои поединки в основное время.

Расписание оставшихся матчей с участием сборной Казахстана: