Самому молодому из 38 новоизбранных акимов сельских округов в Жамбылской области - 28 лет
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области подведены итоги выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, передает корреспондент МА «Казинформ».
Как рассказал руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, выборы в Жамбылской области прошли в 38 избирательных округах, в регионе работали 89 избирательных участков.
«В список избирателей включено 104 391 человек, в голосовании приняли участие 94 642. Это составляет 90,6%. Еще 442, а это 4% избирателей, проголосовали на дому. За процессом выборов следил 651 наблюдатель от политических партий, общественных объединений, некоммерческих организаций и представители СМИ. Никаких нарушений в ходе выборов отмечено не было», - пояснил он.
По словам спикера, средний возраст акимов составляет 43 года. Большая часть избранных имеют специальности экономиста и юриста. Наибольшее число кандидатов представляло партию «Nur Otan» - 31 человек, самовыдвиженцы - 3 человека. От остальных политических партий по одному кандидату - социал-демократическая партия «Ауыл», «Демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «ADAL», «Народная партия Казахстана».
«Самым молодым из 38-ми избранных акимов стал аким Жанатурмысского сельского округа района Турара Рыскулова 28-летний Куандык Ерсайын. Есть в списках новых акимов три женщины. Отныне руководить Карасазским сельским округом Жуалынского района, Акбастауским Жамбылского района и Сарыкемерским сельским округом Байзакского района будут представительницы прекрасного пола», - сказал председатель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов.
Напомним, по данным районных избирательных комиссий по Жамбылской области, для выборов акимов в 38 сельских округах баллотировались 111 кандидатов. Из них 71 выдвинуты политическими партиями, 40 самовыдвиженцы. По гендерному составу 88 кандидатов мужчин и 23 – женщины. Наибольшее количество кандидатов было зарегистрировано в Жамбылском районе - на одно место выдвинуто четыре кандидата в двух сельских округах. Избирательным комиссиям официальных жалоб во время выборов не поступало.
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