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Самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии – Питер Гриффитс

10 Августа 2021 12:23
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Самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии – Питер Гриффитс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс прокомментировал ситуацию с рейсом «Алматы-Тбилиси», когда сообщалось о возможном попадании молнии в самолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как уже много писалось в последнее время, глобальные погодные условия изменяются и более экстремальные погодные условия связаны с глобальным потеплением. В частности, во всем мире наблюдались грозы и проливные дожди. Несомненно, во время этого полета была очень плохая погода, и экипаж решил, что безопаснее вернуться, чем продолжать полет в плохих погодных условиях. Такие решения, принимаются командирами воздушных судов», - прокомментировал эксперт.

Питер Гриффитс отметил, что самолеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать подобные удары, и обычно существует очень небольшая опасность для пассажиров,

«Н о это вызывает тревог, н астораживает пассажиров и плохо влияет на них. На сегодняшний день прогноз погоды составляется намного лучше, который основан на глобальных погодных данных, но даже в этом случае не всегда возможно спрогнозировать экстремальные погодные условия, которые могут помешать полету. Прогнозы погоды изучаются экипажами до отправления каждого рейса, и в них предоставляется информация о местонахождении грозы, но не всегда можно получить подробную информацию о ее силе», - сказал глава Авиационной администрации Казахстана.

По его словам, в базе данных инцидентов ADREP ИКАО последний рейс, разбившийся в результате удара молнии, был в 1988 году, когда был сбит Metroliner.

«В самолет Metro попала молния, в результате чего вышла из строя электрическая система. Правое крыло сломалось при неконтролируемом снижении, и самолет рассыпался. Что касается регулярного рейса KC139 типа A321 Air Astana: «Алматы – Тбилис», после взлета командир сообщил о попадании молнии и принял решение вернуться на аэродром вылета. Экипаж чрезвычайную ситуацию не объявлял, посадка в Алматы совершена благополучна. Возврат в аэропорт вылета - это может быть политикой компании, поскольку самолет нуждается в проверке, и если они отправлялись в Тбилиси. И, возможно, не смогли бы этого сделать там. Повреждений не обнаружено», - заключил эксперт.


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#Алматы   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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