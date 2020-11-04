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Самолёты из Павлодара в столицу, Алматы и Шымкент будут летать реже

4 Ноября 2020 21:23
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Самолёты из Павлодара в столицу, Алматы и Шымкент будут летать реже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Железнодорожное и авиасообщение с Павлодарской областью и внутри неё с девятого ноября значительно сократится для стабилизации эпидситуации с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем Межведомственной комиссии поручено акимату области с девятого ноября текущего года принять ряд ограничительных мер: установить блокпосты по периметру города Павлодар; установить санитарные блокпосты в населённых пунктах, где ежедневный прирост составит более десяти случаев; сократить авиасообщения по направлениям: Павлодар – Алматы с десяти до пяти рейсов; Павлодар – Нур-Султан с трёх до одного рейса; Павлодар – Шымкент с двух до одного рейса в неделю», - сообщается на сайте Премьер-Министра Казахстана об итогах рабочей поездки в Павлодарскую область председателя Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова.

Среди данных Е. Тугжановым акимату Павлодарской области поручений также – сокращение железнодорожных перевозок по направлению Павлодар–Алматы с семи до трёх раз в неделю.

«Запретить на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области)», - отмечается в сообщении.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Транспорт   #Коронавирус в РК  
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Антон Гагарин

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