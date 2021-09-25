Самолеты из Костаная в Москву начнут летать в октябре

«Уважаемые жители и гости Костанайской области, сообщаем, что с 10 октября 2021 года возобновляется авиасообщение по маршруту «Костанай — Москва — Костанай». Время вылета из Костаная — 10.30 (местное), из Москвы — 02.05 (московское)», — сообщил Нургалиев на своей странице в Instagram.