05:34, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6
Самолеты из Костаная в Москву начнут летать в октябре
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас Нургалиев сообщил о скором возлюновлении полетов из Костаная в Москву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.
«Уважаемые жители и гости Костанайской области, сообщаем, что с 10 октября 2021 года возобновляется авиасообщение по маршруту «Костанай — Москва — Костанай». Время вылета из Костаная — 10.30 (местное), из Москвы — 02.05 (московское)», — сообщил Нургалиев на своей странице в Instagram.