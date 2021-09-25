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    05:34, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Самолеты из Костаная в Москву начнут летать в октябре

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас Нургалиев сообщил о скором возлюновлении полетов из Костаная в Москву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.

    • «Уважаемые жители и гости Костанайской области, сообщаем, что с 10 октября 2021 года возобновляется авиасообщение по маршруту «Костанай — Москва — Костанай». Время вылета из Костаная — 10.30 (местное), из Москвы — 02.05 (московское)», — сообщил Нургалиев на своей странице в Instagram.


    Теги:
    Авиация Костанайская область Транспорт
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