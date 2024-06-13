Самолеты из Петропавловска полетят в Шымкент

Из международного аэропорта Петропавловска с 17-го июня возобновляют рейсы в Шымкент, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Стоимость билета – 25 тысяч тенге в одну сторону. Время вылета из Петропавловска – 16:10 часов, из Шымкента – 13 часов. В пути – два часа. Летать из Петропавловска в Шымкент будет Боинг, перевозчик - авиакомпания SCAT.

В 2019-2020 годы субсидированный рейс в «Петропавловск-Шымкент» был весьма популярным у казахстанцев. В это же время из самого северного города страны можно было улететь в Египет. Новый управляющий аэропорта обещал, что международные перелеты рано или поздно запустят. Пока же по-прежнему осуществляются авиарейсы в Астану и Алматы. В столицу – ежедневно, в Алматы – кроме понедельника и четверга. Стоимость перелета в одну сторону – 15 тысяч и 30 тысяч тенге, соответственно.