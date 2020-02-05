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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Самолет загорелся при посадке в Стамбуле
СТАМБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
Как сообщается, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы ВПП.
На место происшествия привлечено много пожарных и медицинских бригад.
Пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуируются.
Как видно из сделанных на месте происшествия снимков, в результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.
По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.
Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул».
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