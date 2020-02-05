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Самолет загорелся при посадке в Стамбуле

5 Февраля 2020 22:35
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Самолет загорелся при посадке в Стамбуле

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

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Как сообщается, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы ВПП.

На место происшествия привлечено много пожарных и медицинских бригад.

Пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуируются.


Как видно из сделанных на месте происшествия снимков, в результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.

По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул».




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Ключевые слова: Турция,
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