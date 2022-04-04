12:13, 04 Апрель 2022 | GMT +6
Самолёт взлетел и вернулся обратно в Алматы - видео
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы взлетевший самолёт вернулся обратно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Минувшей ночью над Алматы очевидцы заметили взлетевший самолёт, который вернулся обратно.
Об этом они сообщили в социальных сетях.
МИА «Казинформ» обратилось за комментариями в пресс-службу Международного аэропорта Алматы.
«Официальной информации по данному инциденту от авиакомпаний в Международный аэропорт Алматы не поступало», - сообщили в пресс-службе.
Подробности уточняются.