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    12:13, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Самолёт взлетел и вернулся обратно в Алматы - видео

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы взлетевший самолёт вернулся обратно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Минувшей ночью над Алматы очевидцы заметили взлетевший самолёт, который вернулся обратно.

    Об этом они сообщили в социальных сетях.

    МИА «Казинформ» обратилось за комментариями в пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

    «Официальной информации по данному инциденту от авиакомпаний в Международный аэропорт Алматы не поступало», - сообщили в пресс-службе.

    Подробности уточняются.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Аэропорт Алматы Происшествия
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