Самолёт взлетел и вернулся обратно в Алматы - видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы взлетевший самолёт вернулся обратно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Минувшей ночью над Алматы очевидцы заметили взлетевший самолёт, который вернулся обратно.

Об этом они сообщили в социальных сетях.

МИА «Казинформ» обратилось за комментариями в пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

«Официальной информации по данному инциденту от авиакомпаний в Международный аэропорт Алматы не поступало», - сообщили в пресс-службе.

Подробности уточняются.