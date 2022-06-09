18:22
9 Июня 2022 15:00
Самолет ВВС Китая упал на жилое строение - погиб один человек
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В четверг утром самолет J-7 Военно-воздушных сил Китая потерпел крушение во время тренировочного полёта вблизи аэропорта в городе Сянъяне (провинция Хубэй, Центральный Китай), сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В результате падения самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на жилое строение в городе Сянъяне по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения. Пилот успел катапультироваться.
Пилот и пострадавшие доставлены в больницу для обследования и лечения.
Как сообщается, погибший и пострадавшие - местные жители.
На месте аварии работают спасатели. В настоящее время выясняются причины инцидента и уточняется точное количество пострадавших.
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