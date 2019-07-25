Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Июля 2019, 12:54
Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение

БАКУ. КАЗИНФОРМ-АЗЕРТАДЖ - Самолет МИГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение, совершая плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 24 июля приблизительно в 22.00 с самолетом неожиданно была прервана связь и он исчез с авиационных радаров.

По предварительной версии, в результате крушения военный самолет упал в Каспийское море. Проводятся неотложные меры по поиску и спасению пилота.

Созданная по поручению министра обороны комиссия начала расследование причин крушения.

Происшествия   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению