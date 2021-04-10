Самолет вернулся в аэропорт Тараза из-за пьяного дебошира

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса «Тараз - Нур-Султан» за правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

8 апреля текущего года в 15:30 часов самолет, выполнявший рейс сообщением «Тараз - Нур-Султан», вылетел из Тараза, а через час вернулся обратно в аэропорт из-за деструктивного пассажира. По прилету правонарушитель по акту командира воздушного судна был передан сотрудникам Линейного отделения полиции в аэропорту города Тараза. После чего самолет вылетел в пункт назначения.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 56-летнего жителя Жамбылской области, который, находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте, не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении него составлены сразу три административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), части 1 статьи 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 566 КоАП РК (нарушения правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 13 МРП.

Кроме того, в отношении пассажирки 1968 года рождения указанного воздушного судна также были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП РК, за нарушение правил поведения на воздушном судне по части 1 статьи 566 КоАП РК и наложен штраф в размере 3 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в Специализированный межрайонный административный суд Тараза для принятия решения.

С начала года на объектах авиа- и ж/д транспорта за различные правонарушения к административной ответственности привлечены 14 102 гражданина, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 1 391 лицо, за мелкое хулиганство - 179.