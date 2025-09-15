Самолет Turkish Airlines экстренно приземлился в Иране
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в иранской провинции из-за медицинской помощи пассажирам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Рейс турецкой авиакомпании, следовавший из Измира в Тегеран, вынужден был совершить экстренную посадку в городе Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан.
По информации отдела по связям с общественностью Главного управления аэропортов Западного Азербайджана, посадка была вызвана необходимостью срочной медицинской помощи двум пассажирам, находившимся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о вынужденной посадке самолета авиакомпании Flynas в аэропорту Трабзона (Турция) из-за отказа двигателя.
Напомним, в мае Национальные авиаперевозчики Турции ввели штраф за досрочное вставание пассажиров с мест в целях обеспечения безопасности полета.