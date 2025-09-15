РУ
    Самолет Turkish Airlines экстренно приземлился в Иране

    Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в иранской провинции из-за медицинской помощи пассажирам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansi

    Рейс турецкой авиакомпании, следовавший из Измира в Тегеран, вынужден был совершить экстренную посадку в городе Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан.

    По информации отдела по связям с общественностью Главного управления аэропортов Западного Азербайджана, посадка была вызвана необходимостью срочной медицинской помощи двум пассажирам, находившимся в критическом состоянии.

    Ранее сообщалось о вынужденной посадке самолета авиакомпании Flynas в аэропорту Трабзона (Турция) из-за отказа двигателя.

    Напомним, в мае Национальные авиаперевозчики Турции ввели штраф за досрочное вставание пассажиров с мест в целях обеспечения безопасности полета.

