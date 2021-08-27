Самолет Су-24 разбился в России
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самолет Су-24 разбился под Пермью, летчики катапультировались. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались», - сказали в округе.
Там уточнили, что «для эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы», разрушений на земле при падении не произошло.
«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет», - сказали в округе.
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.
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