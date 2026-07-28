Самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей от саранчи в Актюбинской области

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, авиаинцидент произошел еще 7 июня, однако известно об этом происшествии стало только сейчас.

Уголовное дело зарегистрировано линейным отделом полиции на станции Кандыагаш.

— По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению в интересах следствия, — сообщили в Департаменте полиции на транспорте в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Актюбинской области, пострадавший 7 июня был доставлен в многопрофильную городскую больницу Актобе, где проходил лечение в течение недели.