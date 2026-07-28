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    Самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей от саранчи в Актюбинской области

    В Байганинском районе Актюбинской области совершил жесткую посадку самолет, выполнявший авиационную обработку полей против саранчи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолет совершил жесткую посадку
    Фото: Управление сельского хозяйства Кызылординской области

    Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, авиаинцидент произошел еще 7 июня, однако известно об этом происшествии стало только сейчас.

    Уголовное дело зарегистрировано линейным отделом полиции на станции Кандыагаш.

    — По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению в интересах следствия, — сообщили в Департаменте полиции на транспорте в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Актюбинской области, пострадавший 7 июня был доставлен в многопрофильную городскую больницу Актобе, где проходил лечение в течение недели.

    — Пациент проходил лечение в отделении политравмы. 10 июня ему провели операцию. У пострадавшего диагностирован перелом левой ключицы. После хирургического вмешательства его состояние стабилизировалось. 15 июня его выписали из больницы для продолжения лечения в амбулаторных условиях, — сообщили в управлении здравоохранения.

     

    Авиация Происшествия Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор