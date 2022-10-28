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    15:39, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Самолет совершил экстренную посадку в Иране

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    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Из-за потери сознания пилота самолет авиакомпании Flydubai совершил экстренную посадку в одном из аэропортов Ирана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению департамента гражданской авиации провинции Фарс, Boeing 737-800 государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов совершил посадку с объявлением чрезвычайной ситуации из-за потери сознания первого пилота.

    Воздушное судно направлялось по международному маршруту в Дубай из Ташкента. Аварийная посадка совершена в аэропорту города Шираз около 06:00 по местному времени.

    Чрезвычайная ситуация была связана с плохим самочувствием первого пилота, который в последствии потерял сознание.

    Самолет вылетел к месту назначения в 16:00, после того как из Дубая прибыл другой пилот авиакомпании.

    Ранее 26 октября в международном аэропорту иранского города Йезд с экстренной посадкой приземлился еще один самолет, летевший внутренним рейсом Йезд-Мешхед.

    Воздушная гавань была вынуждена совершить экстренное приземление через несколько минут после взлета из аэропорта города. Посадка была осуществлена из-за технического сбоя в аппаратуре.

    При этом 10 пассажиров получили травмы. Их состояние удовлетворительное, они госпитализированы.



    Фото: belta.by






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