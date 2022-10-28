Самолет совершил экстренную посадку в Иране

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Из-за потери сознания пилота самолет авиакомпании Flydubai совершил экстренную посадку в одном из аэропортов Ирана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению департамента гражданской авиации провинции Фарс, Boeing 737-800 государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов совершил посадку с объявлением чрезвычайной ситуации из-за потери сознания первого пилота.

Воздушное судно направлялось по международному маршруту в Дубай из Ташкента. Аварийная посадка совершена в аэропорту города Шираз около 06:00 по местному времени.

Чрезвычайная ситуация была связана с плохим самочувствием первого пилота, который в последствии потерял сознание.

Самолет вылетел к месту назначения в 16:00, после того как из Дубая прибыл другой пилот авиакомпании.

Ранее 26 октября в международном аэропорту иранского города Йезд с экстренной посадкой приземлился еще один самолет, летевший внутренним рейсом Йезд-Мешхед.

Воздушная гавань была вынуждена совершить экстренное приземление через несколько минут после взлета из аэропорта города. Посадка была осуществлена из-за технического сбоя в аппаратуре.

При этом 10 пассажиров получили травмы. Их состояние удовлетворительное, они госпитализированы.









Фото: belta.by















