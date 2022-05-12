12 Мая 2022 08:47

Самолет со 113 пассажирами загорелся в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Произошел пожар на борту пассажирского самолета авиакомпании Tibet Airlines в четверг утром на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта «Цзянбэй» города Чунцин на юго-западе КНР. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

113 пассажиров и 9 членов экипажа эвакуированы, есть пострадавшие.

Согласно сообщению, 12 мая в 08:09 по местному времени самолет авиакомпании Tibet Airlines со 122 людьми на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Инцидент произошел в международном аэропорту «Цзянбэй» города Чунцин на юго-западе Китая.

Все 113 пассажиров и 9 членов экипажа были благополучно эвакуированы. Более 40 пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницы города для лечения.

В настоящее время взлет и посадка рейсов в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй вернулись к нормальному режиму. Причина аварии расследуется.



