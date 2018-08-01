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Самолет со 101 человеком на борту разбился в Мексике: все выжили

1 Августа 2018 07:23 420
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Самолет со 101 человеком на борту разбился в Мексике: все выжили

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Крушение самолета мексиканской авиакомпании Aeromexico произошло в штате Дуранго во вторник. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор мексиканского региона Хосе Росас Аиспуро, передает ТАСС

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«Подтверждается информация, что при крушении рейса AM2431 никто не погиб», - написал Аиспуро.

При этом порядка 85 человек, находившихся на борту самолета, получили травмы. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на представителя управления гражданской обороны региона Алехандро Кардосо.

На борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из города Дуранго в Мехико, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, выполнявший рейс в Мехико, упал почти сразу после взлета, проходившего в сложных погодных условиях.

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Ключевые слова: Происшествия,
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