Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за пыльной бури самолет совершил вынужденную посадку в степи близ Актау. На борту была женщина с инфарктом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.
«У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине», - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.
По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангыстаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Lada публикует видео буксировки самолета, снятое очевидцем.
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