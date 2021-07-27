+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау

27 Июля 2021 20:40
Поделиться:
Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за пыльной бури самолет совершил вынужденную посадку в степи близ Актау. На борту была женщина с инфарктом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Новости по теме
Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку
Расследование по факту осквернения кладбища проводится в Семее Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО

Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.
«У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине», - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.
По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангыстаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Lada публикует видео буксировки самолета, снятое очевидцем.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку
Расследование по факту осквернения кладбища проводится в Семее
Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии
Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Читайте также
Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии
В Атырауской области с начала года утонули 20 человек
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив