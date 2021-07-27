Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за пыльной бури самолет совершил вынужденную посадку в степи близ Актау. На борту была женщина с инфарктом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.

«У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине», - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.

По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангыстаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Lada публикует видео буксировки самолета, снятое очевидцем.

