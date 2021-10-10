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    10:35, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Самолет с сотрудниками Минздрава разбился в Боливии

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    БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения. Об этом сообщил в субботу президент страны Луис Арсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии», - написал глава государства в Twitter. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

    Как сообщил Минздрав, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, «которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья». В результате происшествия также погибли двое пилотов.

    По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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