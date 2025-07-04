Самолет с россиянами аварийно сел посреди океана

Инцидент произошел 28 июня. Самолет, на котором летели российские туристы, летел с одного острова на другой. Через некоторое время после взлета воздушное судно попало в шторм и начало терять высоту.

Пилотам удалось посадить самолет на воду, где он находился более часа. Затем воздушное судно понялось в воздух, но из-за шторма снова пришлось приземлиться в океане недалеко от берега. В итоге самолет доставили на сушу с помощью буксиров.

Ранее сообщалось, что самолет упал в море в Таиланде.