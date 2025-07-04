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    14:17, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Самолет с россиянами аварийно сел посреди океана

    Легкомоторный самолет с российскими туристами дважды аварийно сел посреди океана на Мальдивах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram канал Shot.

    Самолет с россиянами аварийно сел посреди океана
    Фото: freepik.com

    Инцидент произошел 28 июня. Самолет, на котором летели российские туристы, летел с одного острова на другой. Через некоторое время после взлета воздушное судно попало в шторм и начало терять высоту.

    Пилотам удалось посадить самолет на воду, где он находился более часа. Затем воздушное судно понялось в воздух, но из-за шторма снова пришлось приземлиться в океане недалеко от берега. В итоге самолет доставили на сушу с помощью буксиров.

    Ранее сообщалось, что самолет упал в море в Таиланде.

     

     

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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