Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Самолет с почти 200 пассажирами на борту разломился пополам при посадке в Индии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Августа 2020, 22:48
Самолет с почти 200 пассажирами на борту разломился пополам при посадке в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По сообщениям индийских СМИ, полиция проинформировала о том, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии. Сейчас на ее месте ведутся спасательные работы.

Самолет разломился на две части, согласно сообщения на местном телевидении и фотографиям в соцсетях.

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.



Происшествия   Индия   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия