Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

МОСКВА. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - сообщили в авиационных службах.

Из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пассажиры в помощи не нуждаются.

У самолета, который совершал рейс Тюмень - Санкт-Петербург, по данным авиакомпании, отказал левый двигатель из-за попадания в него птицы при взлете. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пассажиры улетят резервным бортом. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.