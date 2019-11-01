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Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

1 Ноября 2019 22:37
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Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

МОСКВА. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - сообщили в авиационных службах.

Из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пассажиры в помощи не нуждаются.

У самолета, который совершал рейс Тюмень - Санкт-Петербург, по данным авиакомпании, отказал левый двигатель из-за попадания в него птицы при взлете. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пассажиры улетят резервным бортом. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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