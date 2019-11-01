-
вчера 23:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
вчера 20:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени
МОСКВА. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - сообщили в авиационных службах.
Из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что пассажиры в помощи не нуждаются.
У самолета, который совершал рейс Тюмень - Санкт-Петербург, по данным авиакомпании, отказал левый двигатель из-за попадания в него птицы при взлете. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
Пассажиры улетят резервным бортом. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.
- Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и оказался в реанимации
- Кровавая вечеринка в честь Хэллоуина в Калифорнии, есть жертвы
- Преподавателя преследовать не будут - вице-министр образования прокомментировала случай в ЕНУ
- Полицейских, вынесших из горящего дома пенсионеров, наградили в Костанайской области
- В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
- Вертолет упал в море в Южной Корее, семь человек пропали без вести
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана