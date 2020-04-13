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Самолет с гуманитарной помощью из Польши прибыл в Казахстан

Автор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2020, 09:30
Самолет с гуманитарной помощью из Польши прибыл в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из Польши чартерным рейсом авиакомпании «SCAT» в Казахстан прибыла очередная партия гуманитарного груза, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, польская компания «Wipasz» передала защитные маски многократного использования (100 тыс. штук), а Фонд князей Любомирских - персональные компьютеры (ноутбуки) для дистанционного обучения казахстанских школьников.

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«Добрый жест дружественной для Казахстана Польши является наглядным примером глобальной солидарности в борьбе с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МИД РК.

Как известно, с 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. Кроме того, китайские врачи прилетели в Казахстан, чтобы поделиться практическим опытом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом по борьбе с коронавирусом со своими казахстанскими коллегами в онлайн-режиме.

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