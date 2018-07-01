Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине
23 Июля 2018 12:33 178
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине. Об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.
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По его данным, направлявшийся из Буэнос-Айреса в город Майами самолет был вынужден вернуться в международный аэропорт Эсейса из-за утечки топлива и разгерметизации салона, передает ТАСС. Никто из пассажиров не пострадал.
Лагард возвращалась из Аргентины в США после участия во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, которая прошла в Буэнос-Айресе 21-22 июля.
Ключевые слова: Происшествия,
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