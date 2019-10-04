Самолет разбился возле аэропорта в Украине: пять погибших

ЛЬВОВ. УКРИНФОРМ. КАЗИНФОРМ - В результате аварийной посадки самолета Ан-12 авиакомпании «Украина-Аэроальянс» возле аэропорта «Львов» погибли пять человек. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолетом Ан-12 #UR-CAH авиакомпании «Украина-Аэроальянс», по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники возле аэродрома. По предварительным данным, 3 человека погибли, 3 тяжело травмированы, еще 2 ищут. Продолжается спасательная операция», - написал Криклий.

Позднее министр сообщил, что погибших пятеро.

Он добавил, что аварийная посадка совершена из-за того, что закончилось горючее, идет расследование.

Министр также выразил соболезнования близким и родным погибших.

Как сообщала ГСЧС 4 октября утром, возле аэропорта «Львов» совершил аварийную посадку самолет Ан-12, который утром исчез с радара, а позже был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

«4 октября в 07:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГСЧС привлечено 41 человек о/с и 7 единиц техники.



