15:13
23 Июня 2022 09:39
Самолет разбился в Венесуэле, погибли шесть человек
КАРАКАС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли в результате катастрофы небольшого самолета марки Learjet в среду в венесуэльском штате Миранда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты Diario 2001 , около 15:37 по местному времени (01:37 по времени Нур-Султана) самолет упал в лесном массиве. Поисково-спасательная служба сообщила, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В числе жертв был президент футбольного клуба «Эстудиантес де Мерид» Кристиан Тони. Венесуэльская футбольная федерация выразила соболезнования в связи с трагедией.
Причины крушения устанавливаются.
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