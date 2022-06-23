23 Июня 2022 09:39

Самолет разбился в Венесуэле, погибли шесть человек

КАРАКАС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли в результате катастрофы небольшого самолета марки Learjet в среду в венесуэльском штате Миранда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты Diario 2001 , около 15:37 по местному времени (01:37 по времени Нур-Султана) самолет упал в лесном массиве. Поисково-спасательная служба сообщила, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

В числе жертв был президент футбольного клуба «Эстудиантес де Мерид» Кристиан Тони. Венесуэльская футбольная федерация выразила соболезнования в связи с трагедией.

Причины крушения устанавливаются.