Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Самолет разбился в Венесуэле, погибли шесть человек
23 Июня 2022 09:39

Самолет разбился в Венесуэле, погибли шесть человек

КАРАКАС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли в результате катастрофы небольшого самолета марки Learjet в среду в венесуэльском штате Миранда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты Diario 2001 , около 15:37 по местному времени (01:37 по времени Нур-Султана) самолет упал в лесном массиве. Поисково-спасательная служба сообщила, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

В числе жертв был президент футбольного клуба «Эстудиантес де Мерид» Кристиан Тони. Венесуэльская футбольная федерация выразила соболезнования в связи с трагедией.

Причины крушения устанавливаются.


Читайте также
Скончался певец Юрий Шатунов
Протесты в Эквадоре привели к столкновению с властями, есть жертвы
Вирус полиомиелита обнаружили в Великобритании
Пожар на территории лесничества в Карагандинской области ликвидировали
Число жертв землетрясения выросло в Афганистане
Сотрудники Службы госохраны спасли девушку от грабителей в Нур-Султане
Крупный пожар тушат в одном из курортных регионов Турции
МИД РК выразил соболезнования народу Афганистана в связи с погибшими при землетрясении

Лента новостей

Архив