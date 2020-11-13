Самолет разбился в Лос-Анджелесе, погиб пилот

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Пилот погиб при крушении небольшого самолета на одну из пригородных улиц возле аэропорта Уайтман в районе Пакойма города Лос-Анджелеса, США, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Los Angeles News.

Происшествие произошло в четверг утром.

Согласно предварительным данным, одномоторный самолет Cessna 172 разбился, приближаясь к посадочной полосе, рассказал Иэн Грегор, представитель Федерального управления авиации, который также добавил, что внутри самолёта находился только пилот.

Пилот был найден мёртвым. Сообщения об иных пострадавших не поступали.

Также сообщается, что в результате крушения пострадали три автомобиля, а сбитый столб привел к сбою электричества. Подача электричества в районе была остановлена.

На месте происшествия работают пожарные, полиции и сотрудники авиационного управления. Выясняется причина крушения.

Происшествие произошло утром. Пожар, вызванный крушением, удалось полностью потушить.