Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за трещины на лобовом стекле

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Частный самолет, на борту которого находился президент Кипра Никос Анастасиадис и другие члены делегации этой страны, участвовавшие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вернулся в Нью-Йорк минувшей ночью, после того, как во время полета обнаружились технические проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

Самолет с президентом Кипра, его супругой и другими официальными лицами этой страны вылетел из аэропорта имени Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK) во второй половине дня в субботу. К тому времени, когда пилот обнаружил трещину в лобовом стекле своей кабины, воздушное судно уже три часа находилось в полете над Атлантикой.

Поскольку Нью-Йорк был ближе чем Великобритания, куда самолет направлялся, по соображениям безопасности было принято решение вернуться в аэропорт JFK.