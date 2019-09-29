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Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за трещины на лобовом стекле

29 Сентября 2019 21:10
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Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за трещины на лобовом стекле

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Частный самолет, на борту которого находился президент Кипра Никос Анастасиадис и другие члены делегации этой страны, участвовавшие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вернулся в Нью-Йорк минувшей ночью, после того, как во время полета обнаружились технические проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

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Самолет с президентом Кипра, его супругой и другими официальными лицами этой страны вылетел из аэропорта имени Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK) во второй половине дня в субботу. К тому времени, когда пилот обнаружил трещину в лобовом стекле своей кабины, воздушное судно уже три часа находилось в полете над Атлантикой.

Поскольку Нью-Йорк был ближе чем Великобритания, куда самолет направлялся, по соображениям безопасности было принято решение вернуться в аэропорт JFK.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Жанара Мухамедиярова

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