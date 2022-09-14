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    14:40, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Самолет Председателя КНР приземлился в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



    Как сообщалось, по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

    «Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении Акорды.


    Кадр из видео t.me/bort_01








    Теги:
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