Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в Индонезии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после взлета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

По данным индонезийских властей, самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение после взлета из индонезийской столицы Джакарты в субботу. Рейс SJ182 исчез с радаров вскоре после взлета. Самолет Boeing 737-500 потерял более 3000 метров высоты менее чем за минуту.

Индонезийские солдаты прибывают в Международный аэропорт Сукарно-Хатта после того, как самолет Sriwijaya Air потерял связь после взлета.

Индонезия начала морские и воздушные поиски. Спасательная операция, в которую входят 11 кораблей ВМС, будет продолжаться всю ночь.

Трекинг показал траекторию полета SJ182, заканчивающуюся у побережья к северу от Джакарты после того, как самолет резко потерял высоту.

На борту самолета находились 62 человека, в том числе дети. Также н а борту находились два пилота и четыре члена экипажа.

«Мы развернули нашу команду, лодки в том месте, где, как предполагалось, он затонул после потери контакта», - сказал высокопоставленный чиновник национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурье Аджи.