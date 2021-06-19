Самолет потерпел крушение в Кемеровской области: семь человек погибли

КЕМЕРОВО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, семь человек погибли, еще 13 получили различные травмы. Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. (На борту, прим. ред.) 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены», - сказали в центре.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что количество погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до 7, пострадали 13 человек.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.