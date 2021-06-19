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    11:10, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Самолет потерпел крушение в Кемеровской области: семь человек погибли

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    КЕМЕРОВО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, семь человек погибли, еще 13 получили различные травмы. Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. (На борту, прим. ред.) 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены», - сказали в центре.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

    Позже стало известно, что количество погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до 7, пострадали 13 человек.

    Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.


    Теги:
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