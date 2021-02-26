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    14:07, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Самолет малой авиации совершил вынужденную посадку в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Воздушное судно АН-2 авиакомпании «Азия Континенталь», выполнявшее санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген, совершило вынужденную посадку 1,5 км восточнее автомобильной дороги Боралдай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    На борту находились 5 человек (2 члена экипажа и 3 пассажира (медики). Жертв и пострадавших нет.

    Самолёт совершил посадку в 1,5 км от взлетной полосы в южном направлении (приземлился в овраг).

    На место выезжали ДЧС (7 сотрудников и 2 ед. техники), служба авиационной безопасности аэродрома «Боралдай» (15 работников и 5 ед. техники).

    Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Главная Алматинская область Происшествия
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