Самолет малой авиации совершил вынужденную посадку в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Воздушное судно АН-2 авиакомпании «Азия Континенталь», выполнявшее санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген, совершило вынужденную посадку 1,5 км восточнее автомобильной дороги Боралдай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

На борту находились 5 человек (2 члена экипажа и 3 пассажира (медики). Жертв и пострадавших нет.

Самолёт совершил посадку в 1,5 км от взлетной полосы в южном направлении (приземлился в овраг).

На место выезжали ДЧС (7 сотрудников и 2 ед. техники), служба авиационной безопасности аэродрома «Боралдай» (15 работников и 5 ед. техники).

Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.

