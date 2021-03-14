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    18:11, 13 Март 2021 | GMT +6

    Самолёт КНБ упал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Возле аэропорта Алматы упал самолёт КНБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в социальных сетях.

    «Сегодня около 17:20 часов при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», - сообщили в аэропорту Алматы.

    Предварительно речь идёт о военном самолёте.

    По предварительной информации, четверо погибли, двое пострадали. Их отправили в Илийскую районную больницу, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.



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