Самолёт КНБ упал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Возле аэропорта Алматы упал самолёт КНБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в социальных сетях.

«Сегодня около 17:20 часов при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», - сообщили в аэропорту Алматы.

Предварительно речь идёт о военном самолёте.

По предварительной информации, четверо погибли, двое пострадали. Их отправили в Илийскую районную больницу, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

