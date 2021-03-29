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    22:44, 28 Март 2021 | GMT +6

    Самолет из Москвы с неисправными закрылками благополучно сел в Краснодаре

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    КРАСНОДАР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Самолет Boeing-737, ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился. Об сообщили в пресс-службе авиаузла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Самолет приземлился, посадка (прошла) благополучно в 18:19», - сообщили в пресс-службе.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что в данный момент ведомство выясняет обстоятельства инцидента.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мировые новости Россия
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