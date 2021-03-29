Самолет из Москвы с неисправными закрылками благополучно сел в Краснодаре

КРАСНОДАР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Самолет Boeing-737, ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился. Об сообщили в пресс-службе авиаузла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Самолет приземлился, посадка (прошла) благополучно в 18:19», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что в данный момент ведомство выясняет обстоятельства инцидента.







