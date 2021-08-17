Самолет Ил-112В разбился под Москвой
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Авария произошла во время тренировочного полета новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В около подмосковного аэродрома Кубинка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», - говорится в сообщении.
Подробности происшествия уточняются, для выяснения причин будет создана специальная комиссия, добавили в корпорации.
По данным источника ТАСС, на борту находился экипаж из трех человек.
«На бору находился экипаж в составе трех человек. Их судьба выясняется. По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», - сказал источник.
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