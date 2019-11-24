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Самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота

24 Ноября 2019 14:48
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Самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота

РОСТОВ-НА ДОНУ. ТАСС- КАЗИНФОРМ – Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, передаёт МИА «Казинформ».

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«Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер», - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 мск совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. «Борт готовится к вылету», - сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

«Проводится проверка по факту экстренной посадки самолета в Ростове», - сказала представитель ведомства.

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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