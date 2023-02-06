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Самолет авиакомпании Qazaq Air совершил экстренную посадку в Атырау

6 Февраля 2023, 19:05
Самолет авиакомпании Qazaq Air совершил экстренную посадку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Qazaq Air, выполняющий рейс по маршруту IQ519 «Актобе – Баку», совершил незапланированную посадку в аэропорту Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Воздушное судно с 37 пассажирами на борту приземлилось 5 февраля в 19:21 по времени Астаны (18:21 по времени Атырау). Причиной посадки стала пассажирка, которой понадобилась экстренная медицинская помощь из-за кровотечения», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Экипаж оказал первую доврачебную медицинскую помощь и принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту. После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала для оказания квалифицированной медицинской помощи.

«По информации пассажирки, летевшей на борту вместе с госпитализированной женщиной, медицинская помощь была оказана своевременно и в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Экипаж авиакомпании благодарит врача-кардиолога Мамедову Гульшан, находившуюся на данном рейсе за оказанную помощь и профессионализм», - проинформировали в компании.


Фото: Qazaq Air

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