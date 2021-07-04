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    10:04, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Самолет АН-2 упал вблизи Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Недалеко от Кызылорды упал самолет АН-2. На борту находились два пилота, они были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 июля около 07:00 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле», -прокомментировали в МЧС.

    На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу.

    По предварительным данным состояние расценивается как удовлетворительное.

    Самолет принадлежит ТОО «Илиса».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Главная Происшествия
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