Самолет АН-2 упал вблизи Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Недалеко от Кызылорды упал самолет АН-2. На борту находились два пилота, они были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля около 07:00 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле», -прокомментировали в МЧС.

На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным состояние расценивается как удовлетворительное.

Самолет принадлежит ТОО «Илиса».