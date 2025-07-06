Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали 10 человек

Как уточнили в региональном МЧС, самолет приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. Согласно обновленным данным, пострадали 10 человек, из которых 2 находятся в тяжелом состоянии.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала неисправность двигателя причиной жесткой посадки.

Ранее сообщалось, что самолет АН-2 вынужденно сел в степях Кызылординской области



