14:12, 06 Июль 2025 | GMT +5
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали 10 человек
В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2 совершил жесткую посадку, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как уточнили в региональном МЧС, самолет приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. Согласно обновленным данным, пострадали 10 человек, из которых 2 находятся в тяжелом состоянии.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала неисправность двигателя причиной жесткой посадки.
Ранее сообщалось, что самолет АН-2 вынужденно сел в степях Кызылординской области