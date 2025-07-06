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    14:12, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали 10 человек

    В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2 совершил жесткую посадку, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали 10 человек
    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

    Как уточнили в региональном МЧС, самолет приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. Согласно обновленным данным, пострадали 10 человек, из которых 2 находятся в тяжелом состоянии.

    Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала неисправность двигателя причиной жесткой посадки.

    Ранее сообщалось, что самолет АН-2 вынужденно сел в степях Кызылординской области

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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