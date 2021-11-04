Самолёт Ан-12 разбился в России: на борту было семь человек

ИРКУТСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено. На борту находились 7 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», - сказал собеседник агентства. Как сообщил ТАСС директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов, самолет упал в лесу.

По уточненным данным МЧС, на борту находились семь, а не восемь человек. Источник ТАСС добавил, что это члены экипажа.

В экстренных службах сообщили, что самолет был охвачен пламенем, рядом с ним загорелась трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв метров.

«По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства», - сказали в ведомстве.

Все находившиеся на борту погибли.

Борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Руководство перевозчика сообщило, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12.

Ан-12 выполнял грузовой рейс.

«Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования», - сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, при заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг.