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Самолет афганских ВВС потерпел крушение на территории Узбекистана

16 Августа 2021 18:56
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Самолет афганских ВВС потерпел крушение на территории Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Самолет афганских ВВС незаконно пересек границу и потерпел крушение на территории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В соцсетях распространяются фото и видео с места предполагаемого крушения воздушного судна ВВС Афганистана на территории Узбекистана.

В пресс-службе Министерства обороны РУ подтвердили факт незаконного пересечения воздушного пространства самолетом военно-воздушных сил Афганистана, который упал на территории Узбекистана.

«Вчера вечером имел место факт нарушения госграницы воздушным судном ВВС Афганистана, который потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Сейчас проводится расследование, по итогам которого будут предоставлены дополнительные обстоятельства инцидента», - прокомментировали журналисту «Казинформ» в Минобороны РУ.

Напомним, на фоне обострения ситуации в Афганистане 14 августа 84 афганских военнослужащих пересекли государственную границу Узбекистана, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской. В последующем в МИД Узбекистана сообщили о стабилизации ситуации на узбекско-афганской границе.


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#Узбекистан   #Афганистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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