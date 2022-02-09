Самолечение у «частников» - причина заполняемости реанимационных коек - Тимур Муратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Управлении общественного здравоохранения назвали причины, по которым пациенты оказываются в реанимации после самолечения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как утверждают специалисты, зачастую на реанимационные койки попадают жители, которые усердно занимались самолечением дома или принимали антибиотики по назначению врачей частных клиник.

«Мы провели анализ и опрос среди самих пациентов, как они узнали о своем статусе заболевшего, как ухудшалось их состояние здоровья до момента госпитализации. Многие признаются, что даже не сдавали ПЦР, поняли по симптомам и попросили порекомендовать лекарства своих знакомых, родных людей, кто по профессии врачи. Это и оказалось для них чревато, потому что коронавирус так лечить нельзя! К сожалению, сейчас мы боремся с последствиями того, до чего довело такое назначение моих коллег из частных учреждений», - говорит глава управления Тимур Муратов.

Как объясняет руководитель управления, работники частных медорганизаций не обучены тому, как нужно лечить коронавирус согласно протоколу.

«Нужно понимать, что эти врачи не полностью компетентны в вопросе лечения COVID-19. Наших же врачей мы обучали и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении. Лечение «частников» состоит сразу из назначения сильных антибиотиков, каких-то гормональных препаратов, что совершенно противоречит правильному оказанию медпомощи. В стационарах у нас снизилось количество пациентов со средней степенью тяжести, но уменьшения пациентов в крайне тяжелом состоянии не отмечается. 90% этих людей занимались самолечением и невакцинированы», - уточнил Тимур Муратов.

Врачи вновь призывают горожан не прибегать к помощи специалистов, в чью компетенцию не входит лечение от коронавирусной инфекции. Также специалисты напоминают о важности вакцинации, которая позволит горожанам хотя бы не переносить вирус так тяжело, как это сейчас происходит с пациентами в реанимации.