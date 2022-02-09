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Самолечение у «частников» - причина заполняемости реанимационных коек - Тимур Муратов

9 Февраля 2022 21:33
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Самолечение у «частников» - причина заполняемости реанимационных коек - Тимур Муратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Управлении общественного здравоохранения назвали причины, по которым пациенты оказываются в реанимации после самолечения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Как утверждают специалисты, зачастую на реанимационные койки попадают жители, которые усердно занимались самолечением дома или принимали антибиотики по назначению врачей частных клиник.

«Мы провели анализ и опрос среди самих пациентов, как они узнали о своем статусе заболевшего, как ухудшалось их состояние здоровья до момента госпитализации. Многие признаются, что даже не сдавали ПЦР, поняли по симптомам и попросили порекомендовать лекарства своих знакомых, родных людей, кто по профессии врачи. Это и оказалось для них чревато, потому что коронавирус так лечить нельзя! К сожалению, сейчас мы боремся с последствиями того, до чего довело такое назначение моих коллег из частных учреждений», - говорит глава управления Тимур Муратов.

Как объясняет руководитель управления, работники частных медорганизаций не обучены тому, как нужно лечить коронавирус согласно протоколу.

«Нужно понимать, что эти врачи не полностью компетентны в вопросе лечения COVID-19. Наших же врачей мы обучали и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении. Лечение «частников» состоит сразу из назначения сильных антибиотиков, каких-то гормональных препаратов, что совершенно противоречит правильному оказанию медпомощи. В стационарах у нас снизилось количество пациентов со средней степенью тяжести, но уменьшения пациентов в крайне тяжелом состоянии не отмечается. 90% этих людей занимались самолечением и невакцинированы», - уточнил Тимур Муратов.

Врачи вновь призывают горожан не прибегать к помощи специалистов, в чью компетенцию не входит лечение от коронавирусной инфекции. Также специалисты напоминают о важности вакцинации, которая позволит горожанам хотя бы не переносить вирус так тяжело, как это сейчас происходит с пациентами в реанимации.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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