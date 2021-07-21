Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист

НУР-СУЛТАН№КАЗИНФОРМ - Столичный врач-инфекционист с 30 летним стажем, заместитель директора многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана Сауле Атыгаева рассказала, до чего доводит самолечение коронавируса, кто чаще всего поступает на реанимационные койки, что делать первым делом, если вы заболели КВИ, и почему важна вакцинация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По словам врача, на койки инфекционных стационаров поступают тяжелые пациенты, которые в течение нескольких дней занимались самолечением.

«Часть людей пользуется информацией из интернета, лечатся какими-то биологически активными добавками, травами, иммуностимуляторами, начинают сразу принимать антикоагулянты, считая, что это полезно и укрепит иммунитет. Это абсолютно неэффективный способ и неграмотный подход к лечению на дому. Не обращаясь за специализированной медпомощью, люди наносят лишь вред своему здоровью. Надо понимать, что коронавирус крайне опасен. А «дельта» штамм ещё и контагиозный. То есть, помимо себя, на реанимационные койки вы забираете ещё и своих родных», - утверждает Сауле Атыгаева.

Врач отметила, что граждане обращаются за медпомощью, когда может быть уже совсем поздно.

«Когда уже появляется высокая температура, отдышка, чувство нехватки воздуха – симптомы дыхательной недостаточности – обращаются к специалистам. Досадно, что упущено золотое время с самолечением, ведь было время не доводить себя до стационарного лечения и реанимационных коек», - говорит заместитель директора ММЦ города Сауле Атыгаева.

По ее словам, многие пациенты, поступив уже в тяжелом состоянии, попадают на аппаратную поддержку дыхания.

«К сожалению, не всем после самолечения удаётся выжить – мы теряем время, следовательно теряем и пациентов. Большая часть пациентов, кто попал в реанимацию, и чья жизнь там оборвалась, не обращались за медпомощью, занимались самолечением. И что самое главное, эти пациенты не были вакцинированы! Не было ни одного пациента, кто бы получил прививку полностью и лежал на реанимационной койке. Ведь, как мы знаем, вакцинация защищает от заболевания тяжёлой формой коронавирусом. Бывало даже, что находясь в реанимации, люди сожалели, что не вакцинировались вовремя», - говорит Сауле Атыгаева.