«Самокатчики» будут считаться водителями транспортных средств – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отношении «самокатчиков» будут применяться административные меры. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самого понятия «электросамокат» у нас ни в законе о дорожном движении, ни в правилах дорожного движения не имеется. Поэтому, в этом году Министерство торговли и интеграции завершило разработку стандарта самого понятия «электросамокат». Теперь на основании этого стандарта мы вносим изменения в закон о дорожном движении и в правила дорожного движения. После чего, уже будут применяться административные меры. В данное время они (самокатчики – «Казинформ») наказываются только как «иные участники дорожного движения», а не как водители транспортного средства», – сказал Ж.Мураталиев.

В отношении велосипедистов спикер отметил, что они, так же, как самокатчики, в случае нарушений входят в статистику оштрафованных пешеходов как «иные участники движения» – с начала года 216 тыс человек.